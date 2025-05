Lady Gaga ensaia em Copacabana e deixa fãs em êxtase antes de show histórico

Lady Gaga nem começou oficialmente o show e já fez o Rio de Janeiro tremer. Na noite desta sexta-feira, a cantora subiu pela primeira vez ao palco montado em frente ao Copacabana Palace e fez um ensaio geral com direito a gritaria, multidão aglomerada e aquele caos organizado que só fã brasileiro sabe proporcionar.

A praia, que vai receber o megaevento gratuito neste sábado, já estava tomada por gente acampada há dias. Quando Gaga apareceu, mesmo que em modo teste de som, o clima de euforia tomou conta da orla. E ela, que nunca decepciona, resolveu dar um agrado: saiu do palco e foi até a grade, de cara com o público, quase causando um colapso coletivo.

Foi rápido, mas foi suficiente pra mostrar que vem bomba por aí. Com um look discreto (pra quem já vestiu carne, isso era quase pijama), Gaga mostrou que está à vontade e preparada pra entregar tudo — e mais um pouco — nessa apresentação que promete ser uma das maiores já vistas no Brasil.

Os fãs, claro, já estão em estado de transe. E com razão. Não é todo dia que se vê uma diva pop internacional ensaiando na beira da praia e ainda fazendo carinho na plateia. Agora é segurar a ansiedade, hidratar e torcer pra que sábado seja tão lendário quanto esse ensaio já foi.