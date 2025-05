Datena se despede ao vivo e deixa o SBT após apenas seis meses

José Luiz Datena mal esquentou a cadeira no SBT e já está de saída. Nesta sexta-feira, ele surpreendeu o público ao se despedir ao vivo dos apresentadores do Fofocalizando, encerrando seu curto contrato com a emissora de Silvio Santos. Foram apenas seis meses de uma passagem que, sinceramente, ninguém entendeu direito por que começou — e menos ainda por que terminou.

Datena foi contratado pelo SBT depois de ter tentado, mais uma vez, se lançar na política — dessa vez de olho na prefeitura de São Paulo. Acabou não emplacando e também ficou sem espaço na Band, onde sempre foi meio vai e volta. A solução? Um abrigo temporário no SBT. Só que parece que o clima nos bastidores estava mais quente que panela de pressão.

Segundo informações de bastidor, o apresentador estava insatisfeito com a estrutura, com as promessas não cumpridas e com a direção. Resultado: fechou acordo com a RedeTV, que agora vira o novo lar (ou será mais um pit stop?) do jornalista.

Os apresentadores do Fofocalizando ficaram visivelmente surpresos com o anúncio ao vivo. A cara deles dizia tudo: ninguém foi avisado. Mas se tem alguém que adora um dramalhão ao vivo, é o próprio Datena. Saiu como chegou: no susto.