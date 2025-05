Lady Gaga se emociona e pede desculpas ao público brasileiro por ausência desde 2017

O Brasil esperou sete anos, mas parece que Lady Gaga entendeu direitinho a intensidade da saudade. Nesta sexta-feira (2), durante o ensaio para o megashow gratuito em Copacabana, a cantora se emocionou, falou diretamente com o público e pediu desculpas pelo cancelamento da apresentação no Rock in Rio em 2017.

No palco montado em frente ao Copacabana Palace, Gaga mostrou que está totalmente conectada com os fãs brasileiros. “Eu sei que não é meu primeiro show no Brasil, mas sei o quanto vocês esperaram desde 2017. Sinto muito por aquilo. Estou aqui hoje porque vocês merecem”, disse ela, com a voz embargada, segundo relatos de quem acompanhava o ensaio.

E não ficou só no discurso. A cantora desceu do palco e foi até a grade, cumprimentando quem estava ali há horas — ou dias — só pra vê-la. Foi um momento catártico para quem só esperava um aceno da varanda e acabou ganhando um contato direto com a diva.

O ensaio serviu como aquecimento para o show oficial deste sábado (3), que promete parar o Rio de Janeiro. Com estrutura de festival, transmissão ao vivo e uma artista visivelmente entregue, a apresentação já nasce com cara de momento histórico.

Depois de anos de espera, Lady Gaga parece pronta para quitar a dívida com o Brasil — e fazer isso em grande estilo.