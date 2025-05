Apresentador do Fofocalizando passa mal e deixa programa ao vivo

Gabriel Cartolano não conseguiu apresentar o Fofocalizando desta segunda-feira (5) do início ao fim. O apresentador sentiu fortes dores no estômago durante a atração ao vivo e precisou ser encaminhado para o ambulatório do SBT para receber atendimento médico.

A ausência do jornalista foi percebida logo após um intervalo comercial, quando Léo Dias precisou dar uma satisfação ao público. “Deixa eu explicar. O nosso amigo, o Gabriel Cartolano, ele não está se sentindo bem. Ele foi para o ambulatório aqui do SBT. Vai dar tudo certo”, disse o colunista ao vivo.

Gaby Cabrini, também no estúdio, completou: “O Gabis é tão profissional que ele estava com dor de estômago desde ontem à noite, mas ele é tão profissional que ele resolveu vir mesmo assim. Ele teve que se retirar rapidinho. Ele está no ambulatório, mas ele está bem. Eu estou falando com ele”.

A previsão é de que Cartolano retorne à apresentação assim que estiver recuperado. Nas redes sociais, fãs desejaram melhoras e elogiaram a dedicação do apresentador. E sim, é isso mesmo que você leu: ele já estava com dor desde o dia anterior, insistiu em trabalhar, e ainda teve que aguentar o corre-corre ao vivo. Profissionalismo tem limite, né?

