Ratinho se revolta com o Troféu Imprensa e exalta premiação Melhores do Ano da TV Globo

Carlos Massa, o Ratinho, não poupou palavras ao expressar sua indignação com o Troféu Imprensa, premiação anual do SBT. Durante seu programa na Massa FM nesta segunda-feira (5), o apresentador criticou duramente o fato de nunca ter sido indicado ao prêmio, mesmo após quase três décadas de serviços prestados à emissora.

“Vai ter mais um que vai pedir demissão: eu. Tô revoltado com essa desgraça de Troféu Imprensa. Vinte e sete anos, nunca me colocam nem na lista. É uma barbaridade, 27 anos em segundo lugar no ibope e não me colocam nem na lista”, desabafou Ratinho, referindo-se à recente saída de José Luiz Datena do SBT.

O apresentador ainda afirmou que, mesmo se for lembrado no próximo ano, recusará qualquer participação na cerimônia. “Eu quero avisar vocês: próximo ano não coloque uma pessoa pra votar em mim, porque eu não vou receber, não vou lá, não vou votar, vou xingar todo mundo”, disparou ao vivo, sem economizar na revolta.

Durante o mesmo desabafo, Ratinho ainda lembrou o prêmio Melhores do Ano, da TV Globo, e questionou o fato de a emissora só premiar seus próprios artistas. “A Globo faz o Melhores do Ano pra premiar os artistas da casa. Só isso”, afirmou, num tom de crítica indireta ao SBT, como quem diz: lá pelo menos eles valorizam os deles.

Mais tarde, em seu programa na televisão, Ratinho voltou ao assunto com deboche, rindo da premiação e deixando claro que não engoliu o desprezo. Quem conhece o apresentador sabe que quando ele resolve falar, ele fala mesmo — e dessa vez sobrou até pra casa onde trabalha há quase 30 anos.