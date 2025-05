Virgínia Fonseca debocha de pedido inusitado da mãe para o Dia das Mães

Virgínia Fonseca resolveu brincar com a própria mãe, dona Margareth Serrão — ou simplesmente Maga, como é carinhosamente chamada na web — e acabou virando meme de novo. Em clima de Dia das Mães, a influenciadora milionária apareceu nos stories dando apenas um minuto para a matriarca escolher o presente da data. O que ela não esperava era ser surpreendida com um pedido nada modesto.

Sem pensar duas vezes, Maga soltou: “Tô precisando é de um apartamento.” Virgínia, claro, caiu na gargalhada e debochou do pedido audacioso, dizendo que a mãe não perde tempo e tem sempre uma boa lábia.

O momento, como era de se esperar, viralizou nas redes e virou assunto entre os fãs, que já estão acostumados com as interações divertidas entre mãe e filha. E pelo visto, com ou sem apartamento, Margareth já garantiu que o Dia das Mães dela vai ser movimentado.