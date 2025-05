Maiara apaga fotos com Matheus Gabriel e alimenta rumores de crise no relacionamento

Mais uma vez, Maiara deu aquela movimentada nos rumores sobre sua vida amorosa. A sertaneja apagou todas as fotos ao lado do cantor Matheus Gabriel de suas redes sociais, gesto que, para quem acompanha a artista, é praticamente um comunicado não oficial de crise — ou até de término.

O sumiço das imagens chamou ainda mais atenção porque os dois apareceram coladinhos e trocando beijos recentemente, durante as comemorações dos 60 anos da Globo. Há poucos dias, Maiara havia feito uma declaração pública para Matheus no aniversário dele, reforçando que o clima entre os dois parecia estar firme.

Maiara e MatheusGabriel (foto: Reprodução internet)

Mas para quem conhece o histórico da cantora, essa atitude não é novidade. Desde os tempos turbulentos com Fernando Zor, ela costuma “limpar” o feed quando algo não vai bem no romance. A relação com Matheus Gabriel, inclusive, foi retomada após o fim do namoro dela com o empresário libanês Mohamed Nassar — o que também não foi nada tranquilo.

Agora, os fãs estão de novo naquela fase de especulação: será só uma briguinha ou mais um ponto final? Até o momento, nenhum dos dois se pronunciou. Mas se tratando de Maiara, um clique ou um unfollow já é praticamente um boletim oficial do coração.