Wolf Maia reclama de esquecimento no especial de 60 anos da Globo

Wolf Maia não escondeu a mágoa ao comentar sua ausência nas comemorações dos 60 anos da TV Globo. Em entrevista ao canal de Leo Dias no YouTube, o diretor e ator se mostrou claramente incomodado por não ter sido lembrado pela emissora que, por décadas, foi palco de seus maiores trabalhos.

Responsável por dirigir diversas novelas de sucesso, como Fera Ferida, Senhora do Destino e América, Wolf se sentiu ignorado pela casa que ajudou a consolidar tantos clássicos da dramaturgia. “Fiquei triste de não ter sido convidado. Fiz muita coisa lá”, desabafou ele, deixando claro o incômodo com o apagamento de seu nome na festa que reuniu uma legião de artistas, tanto da velha guarda quanto da atual geração.

Apesar da crítica direta, o diretor não deixou de reconhecer a importância da Globo em sua carreira. “A emissora foi fundamental na minha trajetória. Tenho gratidão, mas não posso fingir que não doeu”, disse.

Wolf também afirmou que não tem planos de retornar à emissora dos Marinho. Segundo ele, a fase de se comprometer com novelas já passou. “Não quero mais essa rotina. Hoje tenho outras prioridades”, concluiu. Mesmo fora do vídeo institucional da emissora, o nome de Wolf Maia segue marcado na história da teledramaturgia brasileira — com ou sem convite para festa.