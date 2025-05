Léo Dias usa o Fofocalizando para se desculpar após polêmicas no Troféu Imprensa

Léo Dias usou o Fofocalizando desta segunda-feira (6) para pedir desculpas ao vivo por dois comentários feitos durante o Troféu Imprensa, exibido no último domingo. Jurado da tradicional premiação do SBT, apresentada por Patrícia Abravanel e Celso Portiolli, o jornalista reconheceu que passou do ponto em suas opiniões — e não demorou para o assunto repercutir nas redes sociais.

O primeiro pedido de desculpas foi direcionado ao humorista Paulo Vieira, da TV Globo, que concorria na categoria de melhor comediante ao lado de Tatá Werneck (também da Globo) e Tiago Barnabé, do próprio SBT — que acabou levando o troféu. Durante a votação, Léo justificou sua escolha dizendo que estava “cansado de ver o Paulo Vieira na Globo”, se referindo às muitas aparições do artista em programas da emissora.

A fala não caiu bem e Paulo rebateu nas redes sociais: “Engraçado que meu programa só tem 10 episódios por ano. O problema é que, quando eu apareço, eu marco.” Diante da repercussão negativa, Léo voltou atrás: “Peço desculpas. Não foi minha intenção ofender, Paulo. Você é um talento.”

Já o segundo pedido de desculpas foi direcionado a Joelma. A cantora venceu na categoria de melhor música com “Tacacá”, mas Léo comentou que a canção só voltou às paradas por conta de um trecho regravado por um rapper em 2024, insinuando que o sucesso atual não se devia a ela. Ele ainda comentou que Joelma parecia “monossilábica” ao subir no palco, o que interpretou como uma resposta ao climão causado por sua fala.

No programa, ele reconheceu o erro: “Percebi que ela ficou incomodada. Então quero pedir desculpas à Joelma também. Ela é uma artista gigante e merece respeito.”