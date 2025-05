Presidente da Liesa, Gabriel David anuncia mudanças na avaliação dos desfiles do Carnaval

O presidente da Liesa (Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro), Gabriel David, informou nesta segunda-feira (6) que deu início ao simpósio de debates sobre o julgamento do Carnaval carioca. A primeira etapa do encontro reúne apenas os presidentes e representantes das 12 escolas do Grupo Especial.

Segundo Gabriel, a próxima fase contará com a participação dos antigos jurados e representantes dos segmentos internos das agremiações. “Iniciamos hoje na Liesa o simpósio para debater o julgamento do Rio Carnaval. Nessa primeira semana, o debate é interno, com os presidentes e representantes das 12 escolas de samba. Na semana que vem, será a vez dos antigos jurados e dos segmentos das agremiações”, escreveu ele nas redes sociais.

Gabriel David destacou que o objetivo é revisar o atual modelo de avaliação e criar um sistema mais justo e transparente: “A ideia é desenvolvermos juntos um modelo ainda mais justo e transparente. Vamos em frente!”.