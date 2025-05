Gabi Martins lança desafio e leva show para botecos de Belo Horizonte

Gabi Martins está decidida a provar que seu espaço na música sertaneja é fruto de muito trabalho e dedicação. A ex-BBB, que ganhou destaque nacional após sua participação no reality e que depois se consolidou como influenciadora digital, agora está focada na carreira musical com um projeto ousado e raiz.

Depois de emocionar o público ao se apresentar na grande final do BBB25 — voltando ao palco onde tudo começou — e de marcar presença no Rodeio de Barretos, um dos palcos mais respeitados da música sertaneja no Brasil, Gabi decidiu levar sua arte diretamente ao povo: ela está fazendo shows em botecos de Belo Horizonte, sua cidade natal.

Sozinha, com um microfone, uma caixa de som e um repertório cheio de clássicos do sertanejo, Gabi percorre bares populares da capital mineira, cantando para públicos pequenos, mas engajados. A iniciativa tem chamado atenção nas redes sociais, com vídeos viralizando e fãs elogiando o esforço, a humildade e o talento da artista.

Com essa nova fase, Gabi Martins mostra que está disposta a construir sua trajetória musical passo a passo, longe dos holofotes fáceis e perto de quem realmente importa: o público.