Ticiane Pinheiro presenteia a mãe com carrão de 500 mil reais

A apresentadora Ticiane Pinheiro surpreendeu a mãe, Helo Pinheiro, com um presentão neste Dia das Mães: um carrão importado, blindado e avaliado em mais de 500 mil reais. A entrega emocionante foi registrada e compartilhada por Ticiane nas redes sociais, mostrando a reação da eterna Garota de Ipanema.

Helo ficou visivelmente emocionada com o mimo e fez questão de já sair dirigindo para testar o novo brinquedo — um Mercedes de luxo que virou o assunto do momento entre os seguidores. Luxo puro, com assinatura de filha coruja.