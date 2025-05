Faustão surpreende e surge em programa de Celso Portiolli no SBT

Fausto Silva apareceu de surpresa neste domingo no programa Passa ou Repassa, apresentado por Celso Portiolli no SBT. A participação especial aconteceu em homenagem ao Dia das Mães, e teve como foco sua esposa, Luciana Cardoso, que estava no palco como convidada.

A presença do ex-global — que tem enfrentado sérios problemas de saúde nos últimos anos — emocionou tanto o público do auditório quanto os telespectadores. Sempre direto e com seu bom humor característico, Faustão aproveitou para fazer uma homenagem cheia de afeto e reflexão.

“Alô, meu querido Celso Portiolli, só você mesmo para ter paciência para receber essa família buscapé aí, tá?”

“Hoje é um dia especial por ser Dia das Mães, claro, e serve para todo mundo fazer uma reflexão. Gente que brigou com a mãe, está distante da mãe ou do pai… Não vale a pena brigar por besteira, a vida é rápida e nos surpreende. Deixe de lado as picuinhas e toque a vida com bom humor.”

“Faço aqui uma homenagem a uma mulher extraordinária. Por mais que eu tenha delirado ou sonhado, jamais pensei que teria uma companheira como ela. Uma mulher que é mestre na arte de educar, na arte de ser mãe.”

A presença do apresentador, ainda que por vídeo, marcou mais um momento de Fausto Silva na televisão e mostrou que, mesmo longe da TV diariamente, ele continua sendo um gigante da comunicação e, acima de tudo, um marido apaixonado. Saúde a Faustão!