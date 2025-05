Quanto custa ter um show de Simone Mendes no seu evento? Os valores surpreendem

Simone Mendes está em alta — e não só nas paradas musicais. Segundo Kaká Diniz, marido e empresário da cantora, contratar um show da artista sertaneja pode custar entre R$ 750 mil e R$ 1,7 milhão, a depender do porte e formato do evento. A revelação foi feita durante um podcast, onde ele detalhou tudo que está incluso nesse valor.

De acordo com Kaká, o cachê já contempla toda a estrutura da apresentação: logística, produção, translado, hospedagem e até o jatinho particular da cantora, que sempre viaja com estilo e aterrissa direto no local do show. Apesar disso, ele afirmou que Simone não é cheia de exigências — pelo contrário. No camarim, ela gosta de simplicidade e faz questão de ter arroz e feijão.

Desde que seguiu carreira solo após o fim da dupla com Simaria, Simone emplacou o hit Erro Gostoso e viu sua carreira deslanchar de vez. Hoje, ela é uma das artistas mais bem pagas do Brasil, acumulando sucessos e prêmios enquanto se firma como potência absoluta no cenário sertanejo.