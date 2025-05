Gustavo Mioto revela momento íntimo desconfortável com Luísa Sonza em programa de Virgínia Fonseca

No último sábado, durante sua participação no programa de Virgínia Fonseca no SBT, Gustavo Mioto compartilhou um dos momentos mais embaraçosos de sua carreira. O cantor sertanejo revelou, sem muitos detalhes, que teve um episódio desconfortável ao lado de Luísa Sonza, que até hoje é lembrado com um certo mal-estar. Mioto comentou que a cantora teria sido desagradável com ele em um momento em que tal atitude não se justificava, deixando no ar a dúvida sobre o motivo real do desentendimento.

A situação gerou um clima tenso no programa, com a presença do influenciador Lucas Guedes, que aparentemente sabia do que estava acontecendo, mas preferiu se calar. Mioto, no entanto, não deixou de apontar: “O Lucas está desse jeito porque ele sabe o que aconteceu, ele estava na hora.” Mas, nem Gustavo nem Luísa revelaram abertamente o motivo do desconforto, deixando os telespectadores curiosos.

O cantor fez questão de destacar que a razão do embaraço foi a falta de liberdade entre eles para uma possível brincadeira ou comentário que, na visão dele, foi mal colocado pela cantora. O episódio foi um dos momentos mais delicados que Mioto já passou em sua trajetória, e sem dúvida causou um climão entre os presentes, deixando o público especulando sobre os detalhes dessa interação.