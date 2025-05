Luciano Huck revela clima tenso entre Dona Deia e Lívia Andrade no Domingão

Neste domingo, Luciano Huck surpreendeu os telespectadores ao revelar um clima tenso entre Dona Deia Lúcia, mãe de Paulo Gustavo, e a apresentadora Lívia Andrade. Durante uma apresentação no palco do “Domingão com Huck”, as duas se abraçaram ao vivo, mas o que parecia só mais um momento de emoção escondia um climão que vinha se arrastando nos bastidores.

Huck contou que, no início do programa, quando ainda estavam no elenco Padre Fábio de Melo e Flávia Alessandra, o ambiente era leve e todos se davam muito bem. Com o tempo, no entanto, a relação entre Lívia e Dona Deia azedou. As duas ficaram um bom tempo sem trocar uma palavra sequer — e conseguiram esconder isso de todo mundo, inclusive dos jornalistas mais fofoqueiros.

Segundo o próprio apresentador, a tensão nunca transpareceu no ar, mas existia sim, e já fazia pelo menos um ano. No momento da revelação, Dona Deia tomou a iniciativa e disse a Lívia: “Vamos passar uma borracha em tudo que aconteceu esse ano?”, e o gesto terminou com um abraço simbólico das duas. Lívia, visivelmente tocada, admitiu que a situação a incomodava e declarou seu carinho por Dona Deia, dizendo que a amava.

A reconciliação viralizou nas redes sociais e Huck finalizou com bom humor: “O dia era das mães, mas quem ganhou o presente foi eu, com a reconciliação dessas minhas duas companheiras de palco.”