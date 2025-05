Taís Araújo revela pesadelo que viveu ao interpretar Helena em ‘Viver a Vida’

Taís Araújo participou neste domingo de uma entrevista especial no Fantástico, em homenagem ao Dia das Mães, ao lado da mãe, Dona Mercedes, e da filha, Maricota. Entre risos e emoção, o momento mais tenso veio quando a atriz relembrou o que chamou de um dos maiores pesadelos da carreira: ter vivido Helena, na novela Viver a Vida, de Manoel Carlos.

Taís contou que sempre sonhou em interpretar a famosa Helena, e que chegou a fazer uma verdadeira operação de guerra para voltar ao Brasil, deixando para trás a vida no exterior, só para realizar esse sonho. Mas, ao invés da realização profissional que esperava, ela se viu mergulhada num período de insegurança e muito julgamento do público. A atriz revelou que sofreu preconceito por ser uma mulher negra interpretando uma personagem tradicionalmente vivida por atrizes brancas — e, mais ainda, por ser uma mulher rica que se envolvia com um homem branco e também rico.

Taís confessou que o peso da rejeição foi tão grande que pensou em desistir de tudo. Segundo Dona Mercedes, a filha estava apenas fazendo o que sempre fez: batalhando pelos papéis que acreditava. “O problema não era com ela, era com quem não estava preparado para ver uma Helena negra no horário nobre”, disse a mãe, firme.

Hoje, vivendo a protagonista Raquel, na nova versão de Vale Tudo, Taís Araújo diz que se sente em paz com sua trajetória e feliz por dar vida à mãe de Maria de Fátima. Ao final da entrevista, fez questão de destacar que a maternidade foi o que virou a chave, tanto como mulher quanto como atriz. E aproveitou o programa para fazer uma homenagem emocionada à mãe, Dona Mercedes, e agradecer a vida dos filhos que transformaram sua história.