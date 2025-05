Após o BBB, David Brito toma decisão inesperada sobre o futuro

David Brito está mesmo decidido a aproveitar todas as oportunidades que a vida pós-BBB pode oferecer. Neste domingo, o vencedor do BBB24 usou as redes sociais para anunciar que está prestes a virar empresário. Ele vai lançar sua própria marca de roupas, chamada De Guê, inspirada no estilo que o consagrou dentro e fora do reality.

A proposta é simples e direta: tudo o que David gosta de vestir vai estar disponível na loja online que ele deve inaugurar em breve. A notícia rapidamente repercutiu entre os seguidores, que encheram a publicação de elogios, curiosidade e vontade de garantir alguma peça da nova coleção.

E pra deixar tudo ainda mais especial, David revelou que algumas das camisetas poderão chegar aos compradores com a sua assinatura. Um toque pessoal direto do novo empresário que, ao que tudo indica, ainda vai dar muito o que falar fora da casa.