Ex de MC Ryan surpreende ao ir buscar o cantor na delegacia pós-término, onde o chamou de lixo

O relacionamento de MC Ryan e Giovana Roque voltou a movimentar as redes sociais neste domingo. O funkeiro foi liberado de uma delegacia no interior de São Paulo após pagar uma fiança milionária — R$ 1 milhão — por destruir o gramado de um estádio com manobras de carro antes de um show. O que ninguém esperava era ver Giovana, ex do cantor, chegando para buscá-lo pessoalmente.

A surpresa veio porque, uma semana atrás, ela havia anunciado o fim do relacionamento nas redes, chamando MC Ryan de “lixo” e afirmando que se enganou ao tentar mudar alguém que não queria mudar. Mas a história do casal vai além dessa última treta.

Em 2024, Giovana já havia acusado o cantor de agressão — um caso que ganhou destaque na mídia e gerou enorme repercussão. Mesmo assim, os dois voltaram pouco depois, com direito a juras de amor em público.

Agora, com o novo vídeo viralizando, Giovana se limitou a dizer: “O mundo está tão estranho que ninguém pode ser condescendente com o momento.” Ninguém entendeu muito bem, mas parece que o ciclo turbulento entre os dois segue firme — pelo menos no sobe e desce de manchetes.