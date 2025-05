Dois galãs e um fantasma: Bruno Gagliasso e Nicolas Prattes disputam personagem icônico da Globo

Bruno Gagliasso e Nicolas Prattes estão de olho no mesmo personagem: o espírito atormentado Alexandre, de A Viagem, que marcou a carreira de Guilherme Fontes nos anos 90. A novela está em reprise no canal Viva e reacendeu o carinho do público — além da ambição de alguns atores.

Nicolas, recentemente, afirmou que adoraria dar vida ao personagem, caso a Globo resolva transformar o clássico em remake. Mas Bruno Gagliasso já havia manifestado esse mesmo desejo. Durante a festa de 60 anos da emissora, ele contou que sonha com o papel e até brincou dizendo que já está com o cabelo no estilo do personagem.

Detalhe: a Globo nem confirmou se tem intenção de refazer a novela. Mas a movimentação de bastidores já está gerando burburinho. Agora fica a dúvida: seria melhor ver o espírito nas mãos do experiente Bruno, marido de Giovanna Ewbank, ou do jovem galã Nicolas, que tem conquistado espaço com o público mais novo?

Se depender da empolgação dos dois, esse remake vai precisar de um exorcismo só pra decidir o elenco.