De cadeira de rodas, Preta Gil embarca em busca da cura fora do Brasil

Preta Gil foi flagrada nesta segunda-feira no aeroporto, embarcando rumo aos Estados Unidos. O motivo? Uma nova tentativa de tratamento contra o câncer que enfrenta há mais de um ano. Segundo a própria artista, todas as alternativas disponíveis no Brasil já foram esgotadas, e agora ela parte com esperança renovada para buscar a cura fora do país.

Preta já passou por diversas internações, cirurgias e acompanhamentos com os melhores médicos daqui. Mesmo assim, o câncer resistiu. A cantora, que sempre foi transparente com o público sobre sua batalha, agora aposta na medicina americana como novo capítulo da sua luta.

Ela embarcou cercada de familiares e aparentava estar emocionalmente firme. Apesar do cansaço visível, manteve o sorriso e acenou para os fotógrafos. A expectativa é que ela fique por tempo indeterminado fora do país, até concluir a nova etapa do tratamento.

E a torcida por aqui, claro, continua forte.