Gracyanne Barbosa abre o jogo e diz que quer reatar com Belo

Gracyanne Barbosa pegou todo mundo de surpresa nesta segunda-feira ao declarar que ainda quer retomar seu casamento com Belo. A revelação foi feita em entrevista ao jornalista Leo Dias e, claro, sacudiu as redes sociais.

A fala da musa fitness veio poucos dias depois de Belo assumir publicamente seu novo relacionamento com a influenciadora Rayane Figliuzzi. O timing não passou despercebido pelos fãs do casal — ou melhor, do ex-casal — e aumentou ainda mais a repercussão da história.

Na entrevista, Gracyanne não escondeu os sentimentos e admitiu que ainda guarda esperança de uma reconciliação. Ela disse que o amor continua e que não descartaria uma volta, mesmo com Belo já vivendo outro romance.

O cantor, até o momento, não se pronunciou sobre a declaração. Mas como tudo que envolve os dois vira novela pública, é bom já preparar a pipoca.