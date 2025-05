Gabigol apaga fotos com a namorada Rafaella Santos e novo fim é cogitado

Gabigol e a irmã de Neymar vivem um relacionamento de idas e vindas desde 2015. Recentemente, os dois até compartilharam cliques durante uma viagem ao Japão .

No entanto, nesta segunda-feira (12), o atacante do Cruzeiro apagou todas as fotos com Rafaella Santos de seu perfil no Instagram. Além disso, a influenciadora deixou de seguir Gabigol na plataforma, o que levantou especulações sobre o fim do relacionamento .

O casal reatou o namoro em dezembro de 2024, após uma viagem ao Japão, e desde então vinha compartilhando momentos juntos nas redes sociais. No entanto, a recente atitude de Gabigol reacendeu os rumores sobre um possível término definitivo.

O relacionamento entre Gabigol e Rafaella Santos sempre foi marcado por altos e baixos, com diversos términos e reconciliações ao longo dos anos. Resta aguardar para ver se este é mais um capítulo dessa história ou o fim definitivo do romance.