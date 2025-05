Eduardo Costa tem novo mandado de prisão pedido pela Justiça e caso volta a assombrar o cantor

O fantasma voltou a bater na porta de Eduardo Costa. O sertanejo, que já acumula polêmicas ao longo da carreira, pode estar prestes a trocar os palcos pela cela. O Ministério Público do Rio de Janeiro pediu a conversão da pena que ele recebeu em 2022 — por ataques a Fernanda Lima — para prisão. O motivo? Descumprimento da ordem judicial.

O processo, que parecia encerrado, voltou a esquentar depois que Eduardo simplesmente ignorou a prestação de serviços comunitários à qual havia sido condenado. Na ocasião, ele chamou a apresentadora de “imbecil” nas redes sociais por conta de uma fala dela no programa Amor & Sexo. Resultado: teve que pagar R$ 70 mil de indenização e cumprir tarefas comunitárias. Só que, segundo o MP, essa segunda parte nunca foi cumprida.

A juíza Maria Tereza Donetti, do 4º Juizado Especial Criminal do Rio, deu um ultimato à defesa do cantor — que tem cinco dias para explicar o sumiço da boa vontade em cumprir a pena. Se não justificar, o pedido de prisão pode ser acolhido a qualquer momento.

Procurado, o advogado do sertanejo alegou que não foi notificado sobre o mandado, mas afirmou que Eduardo está à disposição da Justiça. Só não ficou claro se a disposição é com ou sem tornozeleira.

Caso a Justiça aceite o pedido do Ministério Público, Eduardo Costa pode pegar de 30 dias a 8 meses de prisão. Isso sem contar o vexame público e mais um capítulo para a já extensa ficha de polêmicas do artista. A pergunta que fica é: até quando Eduardo Costa vai cantar desafinado com a Justiça?