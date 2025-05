Ana Castela pode ter prejuízo de 150 milhões no dia de hoje

O nome de Ana Castela está no centro de uma disputa milionária que promete movimentar os bastidores do sertanejo nesta terça-feira, 13 de maio. A cantora vai encarar uma audiência no Fórum de Londrina contra seu ex-empresário, Agesner Monteiro, que cobra na Justiça o cumprimento de um contrato que, segundo ele, foi deixado de lado após o sucesso da artista. A ação pode custar até R$ 150 milhões.

Agesner afirma ter apostado em Ana quando ninguém mais acreditava. Ele teria investido R$ 100 mil no início da trajetória da boiadeira, com um acordo que previa 20% de participação em tudo que envolvesse sua imagem — shows, publicidade, plataformas digitais e até produtos. Com a virada na carreira da cantora, ele garante que foi excluído à força do negócio.

Para provar sua versão, o empresário divulgou um vídeo em seu canal no YouTube com mais de 40 minutos de duração, onde apresenta trocas de mensagens, contratos e gravações de áudio. Ele acusa Ana e seus novos parceiros de tentarem renegociar os termos e, depois, simplesmente ignorarem o combinado. “Querem me apagar da história, como se eu fosse descartável”, dispara.

A audiência será conduzida pela juíza substituta Dra. Kléia Bortolotti. O processo tramita oficialmente sob o número 0040793-15.2023.8.16.0014. Ana Castela foi notificada e garantiu presença.

O julgamento pode representar não apenas um baque no bolso da cantora, mas também uma mudança de rota para o mercado de novos talentos musicais. Se Agesner sair vitorioso, o recado estará dado: quem banca o início da carreira tem voz, vez e, principalmente, contrato assinado.