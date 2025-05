Influenciadora é ouvida no Senado sobre contratos com casas de apostas e modelo de remuneração polêmico

Nesta terça-feira, 13 de maio, a influenciadora digital Virgínia Fonseca compareceu ao Senado Federal para prestar depoimento à Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) das Bets, que investiga a atuação de empresas de apostas online no Brasil. Acompanhada do marido, o cantor Zé Felipe, Virgínia chegou por volta das 10h40, vestindo um moletom preto com o rosto de sua filha estampado, e demonstrou bom humor ao cumprimentar jornalistas e parlamentares presentes .

Convocada pela relatora da CPI, senadora Soraya Thronicke (Podemos-MS), Virgínia foi chamada a esclarecer sua participação em campanhas publicitárias para casas de apostas, como a Esportes da Sorte e a Blaze. Segundo reportagens, a influenciadora teria recebido R$ 50 milhões em adiantamento e uma comissão de 30% sobre as perdas dos apostadores que acessassem as plataformas por meio de seus links de indicação .

A defesa de Virgínia obteve um habeas corpus parcial concedido pelo ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), garantindo à influenciadora o direito de permanecer em silêncio durante o depoimento para evitar autoincriminação . Apesar disso, Virgínia respondeu a algumas perguntas dos senadores e afirmou que seus contratos com as casas de apostas seguiam os padrões do mercado e que não tinha conhecimento de irregularidades nas empresas com as quais trabalhou.

A CPI das Bets foi instaurada para apurar a influência das plataformas de apostas online no orçamento das famílias brasileiras e possíveis conexões dessas empresas com crimes financeiros, como lavagem de dinheiro e associação criminosa. A comissão também investiga o papel de influenciadores digitais na promoção dessas plataformas e os impactos éticos e sociais de suas campanhas publicitárias .

O depoimento de Virgínia Fonseca é considerado um dos mais aguardados pela CPI, devido à sua ampla base de seguidores nas redes sociais e à sua influência no público jovem. A comissão pretende utilizar as informações obtidas para propor regulamentações mais rigorosas sobre a publicidade de jogos de azar e a atuação de influenciadores digitais nesse setor.