Virgínia Fonseca revela faturamento de 750 milhões de reais

Na CPI das Bets, Virgínia Fonseca foi direta ao rebater a ideia de que sua fortuna veio apenas da divulgação de casas de apostas. Ela surpreendeu ao revelar que uma de suas empresas, a marca de cosméticos WePink, fatura sozinha mais de R$ 750 milhões por ano.

Com uma postura segura, a influenciadora lembrou que, quando começou a anunciar os “joguinhos”, já tinha ultrapassado a marca de 30 milhões de seguidores e vinha de anos de trabalho nas redes. O depoimento foi mais um capítulo no embate entre publicidade digital e regulação, e mostrou que, no caso de Virgínia, o sucesso vai muito além da polêmica.