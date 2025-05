Tati Machado já havia perdido bebê no dia de seu aniversário

A dor de Tati Machado com a perda do filho às 33 semanas de gestação carrega ainda mais camadas. No final do ano passado, ela chegou a relatar o medo que sentiu no início dessa gravidez ao lembrar do aborto espontâneo que sofreu em 2019 — justamente no dia do seu aniversário. A lembrança deixou marcas profundas.

No último domingo, Dia das Mães, Tati percebeu que algo não estava bem. O bebê, que até então se desenvolvia normalmente, parou de se mexer na barriga. No dia seguinte, ao dar entrada na maternidade, veio a confirmação mais dolorosa: o coração do bebê havia parado de bater.

A apresentadora também contou que, mesmo nos primeiros meses da gestação, não conseguia celebrar os presentes e mensagens de carinho. A ansiedade e o medo de reviver a mesma dor de anos atrás falavam mais alto. O caso comoveu colegas de emissora e fãs, que inundaram as redes com mensagens de apoio.