Cacau Protásio corta ex-marido de foto em homenagem a Tati Machado

Cacau Protásio usou as redes sociais para prestar solidariedade a Tati Machado, que revelou nesta terça-feira a perda do filho com 33 semanas de gestação. A homenagem comoveu os seguidores, mas um detalhe roubou a cena: a atriz publicou uma foto antiga ao lado de Tati — mas com o ex-marido visivelmente cortado da imagem.

A atitude não passou batida na internet e logo virou assunto entre os internautas. Alguns interpretaram o gesto como indireta, outros apenas como uma tentativa de preservar o foco da mensagem. Cacau não comentou o corte, mas reafirmou seu carinho por Tati, dizendo que está ao lado da apresentadora nesse momento tão delicado.