Ex-namorado de Anitta promete lançar livro sobre a relação com a cantora

O ex-namorado de Anitta, que preferiu manter o anonimato por enquanto, está preparando um livro bombástico sobre o relacionamento com a cantora. Em entrevista exclusiva, ele contou que pretende revelar os bastidores do namoro que, segundo ele, foi marcado por altos e baixos.

Segundo fontes próximas, o ex-companheiro da cantora, que tem sido envolvido em polêmicas após o término, afirmou que o livro será uma espécie de “desabafo”, no qual ele irá expor não apenas os bons momentos do relacionamento, mas também as dificuldades e os desentendimentos que acabaram levando à separação.

“Não vou mentir, o relacionamento com a Anitta foi intenso. Vou contar tudo, desde o começo até o fim. Vai ser a minha versão dos fatos. A gente passou por muita coisa e agora chegou o momento de falar”, disse ele.

Ainda de acordo com a fonte, o livro promete agitar o universo das celebridades e causar um grande alvoroço entre os fãs da cantora, que já se mostrou surpresa com a ideia do ex-namorado de expor a relação. A previsão de lançamento é para o final deste ano, e a expectativa é que a obra se torne um grande sucesso, gerando debates sobre a vida íntima de artistas e seus relacionamentos.

Anitta, por sua vez, ainda não se pronunciou sobre o lançamento do livro, mas especula-se que ela possa se posicionar publicamente nos próximos dias.