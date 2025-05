Fãs notam mudança no comportamento de Virgínia e Zé Felipe após CPI das BETS

Durante a oitiva, senadores questionaram Virgínia sobre a participação do marido nas divulgações das plataformas de apostas — e, embora ela tenha se saído com firmeza, o episódio parece ter deixado marcas. Desde então, internautas perceberam que as interações públicas entre eles diminuíram e o casal, conhecido por compartilhar tudo na internet, tem aparecido com menos frequência junto.

“Engraçado que depois da CPI eles deram uma sumida das redes, será coincidência?”, questionou um fã no X. Outro completou: “Acho que agora eles estão evitando exposição, principalmente por causa do envolvimento do Zé nos publis”.

Até o momento, nem Virgínia nem Zé Felipe comentaram sobre essa percepção dos seguidores. Mas a mudança no ritmo de postagens não passou batida — e está alimentando especulações sobre uma possível estratégia para se manterem fora dos holofotes nesse momento mais delicado.