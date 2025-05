Quando Tati Machado anunciou a gravidez?

Tati Machado compartilhou com o público que estava grávida no início de 2024, durante uma edição especial do programa Encontro, exibido ao vivo nas manhãs da TV Globo. Ela surgiu visivelmente emocionada, segurando um teste de gravidez e foi acolhida com abraços e lágrimas dos colegas de bancada.

Na ocasião, Tati contou que vinha tentando engravidar havia algum tempo e que a gestação era considerada um verdadeiro milagre. A emoção ficou ainda mais intensa quando a apresentadora revelou que já havia perdido um bebê no passado, exatamente no dia de seu aniversário, em 2019. Por isso, viveu os primeiros meses dessa nova gestação com receio, ansiedade e medo de sofrer uma nova perda. Ainda assim, ela manteve a fé e passou a compartilhar com o público cada etapa da gravidez com leveza e entusiasmo.