Qual seria o nome do bebê de Tati Machado?

Tati Machado revelou publicamente o nome do bebê que esperava durante uma participação ao vivo no programa Encontro, da TV Globo. Em um momento de emoção, a apresentadora compartilhou com o público que o filho se chamaria Rael — nome escolhido com carinho por ela e o marido, com significado ligado à luz e à espiritualidade.

Na ocasião, Tati explicou que o nome foi decidido cedo na gestação e que os dois já se referiam ao filho dessa forma entre amigos e familiares. A revelação comoveu o público, e desde então, fãs passaram a se referir ao bebê como Rael em mensagens nas redes sociais. Agora, após a perda gestacional com 33 semanas, o nome do bebê tem sido lembrado com ainda mais afeto e respeito.