Quanto tempo Virgínia demorou para atingir os 53 milhões de seguidores?

Virgínia Fonseca, que iniciou sua jornada nas redes sociais em 2012, levou 13 anos para alcançar a marca de 53 milhões de seguidores no Instagram. A influenciadora passou de uma jovem que compartilhava seu cotidiano para uma das figuras mais influentes do Brasil, com um público fiel e engajado.

Sua trajetória nas redes sociais foi impulsionada principalmente por suas campanhas publicitárias, com destaque para as parcerias com plataformas de apostas online. Esses contratos chamaram a atenção, tanto pelas polêmicas quanto pela grande visibilidade que geraram, levando Virgínia a um novo patamar de alcance. Ela revelou na CPI das BETS que começou a realizar campanhas de jogos somente após atingir 30 milhões de seguidores.

Além das campanhas, Virgínia também conquista seus seguidores ao compartilhar momentos do seu dia a dia com suas filhas, que se tornaram estrelas em sua própria conta. Ela posta frequentemente fotos e vídeos com Maria Alice e Maria Flor, suas filhas com Zé Felipe, o que aproxima ainda mais seu público e fortalece sua imagem de mãe dedicada e influente.

Essa combinação de conteúdo autêntico, a presença da família nas publicações e as parcerias estratégicas fez Virgínia não só atingir, mas superar os 53 milhões de seguidores, consolidando-se como uma das maiores influenciadoras do Brasil. O apoio constante de sua família, especialmente de Zé Felipe, também teve um papel fundamental nesse crescimento nas redes sociais.