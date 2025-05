Edson Celulari comenta polêmica sobre Claudia Raia ter preparado primeira noite da filha

Depois da repercussão da fala de Claudia Raia, que contou ter preparado todo o quarto para a primeira noite de amor da filha Sophia, Edson Celulari finalmente comentou o caso. Pai da jovem, o ator afirmou que não estava ciente da declaração feita pela ex-mulher, mas garantiu que, se a filha estava confortável com a situação, ele também estava.

Edson ainda concordou com o paparazzo Gabriel Rangel — do Portal Paparaziando — que fez o registro do momento com exclusividade, ao dizer que esse é um assunto que deve ficar entre mãe e filha. A declaração de Claudia, que gerou burburinho nas redes, foi interpretada por alguns como intromissão e, por outros, como um gesto de confiança e intimidade entre mulheres.