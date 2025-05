Nasce Zuri, filha de Ludmilla e Brunna Gonçalves nos Estados Unidos

Nasceu nesta quarta-feira, 14 de maio, a primeira filha de Ludmilla e Brunna Gonçalves. A bebê recebeu o nome de Zuri, que significa “bela” em suaíli, e veio ao mundo nos Estados Unidos — país onde foi realizada a inseminação artificial e onde o casal agora mantém uma residência para a chegada da filha.

Ludmilla compartilhou com os fãs a emoção do momento ao anunciar a chegada de Zuri: “Hoje a gente multiplicou o amor. Sinto que nunca fomos tão abençoadas por Deus como agora. Bem-vinda ao nosso paraíso, Zuri. Aqui, nós três seremos as mulheres mais felizes do mundo.”

Com a chegada da pequena, Ludmilla e Brunna agora iniciam um novo capítulo como mães, celebrando o amor e a união que sempre mostraram nas redes e na vida pública.