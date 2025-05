Miguel Falabella retorna aos palcos após cirurgia na coluna

Miguel Falabella volta aos palcos no dia 22 de maio com a peça Uma Coisa Engraçada Aconteceu a Caminho do Fórum, no Teatro Claro Mais, localizado no Shopping Vila Olímpia, em São Paulo. O anúncio foi feito pela página oficial da montagem nas redes sociais.

O retorno acontece poucas semanas após o ator passar por uma cirurgia de hérnia de disco, no início de maio. Falabella havia relatado dores intensas na coluna antes do procedimento.

A nova comédia marca mais um trabalho do artista no teatro, onde mantém presença constante ao longo da carreira. A produção segue em cartaz na capital paulista, com sessões já programadas para os próximos dias.