Jojo Todynho desiste de adoção internacional, mas mantém apoio à criança

Jojo Todynho decidiu não seguir com o processo de adoção de uma criança angolana. A influenciadora havia anunciado a intenção de adotar Carina — e chegou a montar um quarto para ele em sua casa no Brasil. A história mobilizou fãs nas redes sociais, que acompanhavam os desdobramentos com expectativa.

Agora, Jojo explicou que optou por manter apenas o apadrinhamento da criança, oferecendo suporte financeiro, especialmente na área da educação. Segundo ela, a decisão veio por não ter se sentido confortável em tirá-lo do convívio familiar.

Apesar da mudança nos planos, Jojo garantiu que continuará acompanhando de perto o desenvolvimento do menino e oferecendo toda ajuda possível à distância.