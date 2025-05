Tratamento alternativo de Preta Gil no exterior pode custar milhões à cantora

Preta Gil iniciou um tratamento alternativo contra o câncer nos Estados Unidos, após esgotar todas as possibilidades de cura no Brasil. A decisão foi tomada diante do avanço da doença e da falta de resposta aos métodos tradicionais.

O novo tratamento é considerado uma abordagem experimental, aplicada apenas em casos específicos e em estágios mais delicados. De acordo com fontes próximas, o custo estimado dessa nova fase gira em torno de R$ 36 milhões — valor que cobre a aplicação da técnica, internações e acompanhamento médico contínuo.

Apesar de manter certa discrição nas redes, Preta continua compartilhando mensagens de fé e esperança, enquanto segue em tratamento fora do país.