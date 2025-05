Carlos Alberto de Nóbrega na Globo

Carlos Alberto de Nóbrega será homenageado no palco do Domingão com Huck, da TV Globo. A gravação acontece nesta quarta-feira e marca um momento inusitado na carreira do apresentador, que é um dos nomes mais emblemáticos do SBT.

A participação no programa de Luciano Huck faz parte de uma homenagem à trajetória de Carlos Alberto, que completa décadas dedicadas ao humor brasileiro. Mesmo sendo um símbolo da emissora concorrente, o humorista aceitou o convite da Globo para relembrar sua história na televisão.

A exibição do especial está prevista para o próximo domingo e promete emocionar o público com momentos marcantes da carreira do criador e apresentador de A Praça é Nossa.