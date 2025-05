Fernando Fernandes "volta" a andar após quase 15 anos de acidente

O apresentador e atleta paralímpico Fernando Fernandes surpreendeu seus seguidores ao compartilhar um momento emocionante: pela primeira vez em 14 anos, ele caminhou com o auxílio de um equipamento tecnológico. O dispositivo utilizado é um exoesqueleto robótico, que permite a pessoas com lesão medular realizar movimentos de marcha.

Em um vídeo publicado em suas redes sociais, Fernando expressou a emoção de reviver a sensação de caminhar:

“Depois de 14 anos sem ver, nem imaginar minhas pernas em movimento, pude reacender uma chama que em mim havia se apagado. Andar já não fazia parte dos meus planos há muito tempo e deixou de ser prioridade desde que descobri um mundo de uma nova forma, com rodas e asas, e isso me completa!”

O exoesqueleto utilizado por Fernando é uma tecnologia assistiva que tem sido aplicada em centros de reabilitação para auxiliar na mobilidade de pessoas com paralisia. Embora o equipamento não recupere a sensibilidade, ele proporciona a sensação de caminhar e contribui para a reabilitação física e emocional dos usuários.

Fernando Fernandes, que ficou paraplégico após um acidente de carro em 2009, é conhecido por sua trajetória como atleta paralímpico e apresentador. Atualmente, ele apresenta o quadro “Sobre Rodas” no programa Esporte Espetacular da TV Globo e o programa “Além dos Limites” no Canal OFF.