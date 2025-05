Diogo Almeida e Aline Patriarca assumem namoro com apoio dos fãs

Diogo Almeida e Aline Patriarca assumiram de vez o namoro, depois de semanas de especulações. Os dois já haviam dado indícios de que estavam juntos durante um desfile beneficente, mas a confirmação veio após passarem um fim de semana colados na serra carioca.

O relacionamento começou ainda nos bastidores do BBB 25 e acabou engrenando de vez fora da casa. Nas redes sociais, os fãs do casal reagiram com entusiasmo e muitas mensagens de apoio.

Aline, que é baiana, tem dividido seu tempo entre a Bahia e o Rio de Janeiro, onde desenvolve trabalhos em parceria com a TV Globo. Já Diogo segue envolvido com a agenda de eventos pós-reality e aparições públicas.