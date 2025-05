Namorando Rafa Kalimann, Nattan recebe alfinetada da ex: "Deus me salvou"

Nattan, mais conhecido como Nattanzinho, está vivendo um romance público com Rafa Kalimann, mas parece que a ex-namorada do cantor ainda não superou o fim do relacionamento. Laylla Samille publicou mais uma indireta nas redes sociais, dizendo que “Deus me salvou”, em um recado que muitos entenderam como uma alfinetada direta ao ex.

Essa não é a primeira vez que Laylla manda recados após o término. Desde que os dois se separaram, há cerca de sete meses, ela já fez outras publicações com tons de indireta, sempre chamando atenção dos seguidores.

Enquanto isso, Nattan e Rafa não fazem questão de esconder a paixão. Os dois assumiram o namoro publicamente e vivem trocando declarações nas redes sociais.