Virgínia Fonseca é esperada no barracão da Grande Rio nesta quinta-feira

Como esta coluna já havia adiantado logo após o fim do último carnaval, Virgínia Fonseca estava negociando com a Grande Rio para assumir o posto de rainha de bateria, substituindo Paolla Oliveira. E agora, a confirmação está cada vez mais próxima.

A mulher de Zé Felipe tem um encontro marcado com a diretoria de carnaval da escola nesta quinta-feira (23), no barracão da agremiação, em Duque de Caxias. Virgínia chegará em seu jatinho particular no aeroporto Santos Dumont e seguirá direto para o barracão da tricolor caxiense, onde deve selar o acordo com a escola.

A expectativa é que o anúncio oficial seja feito nos próximos dias, coroando Virgínia como a nova majestade da bateria. O nome dela já circulava nos bastidores desde que Paolla comunicou sua saída, e esta coluna foi a primeira a cravar que a influenciadora era a favorita para ocupar o posto.