Homenagem a Carlos Alberto de Nóbrega no Domingão emociona ao reunir os 7 filhos do apresentador no palco

O Domingão com Huck preparou um momento especial para celebrar a carreira de um dos maiores nomes do humor brasileiro: Carlos Alberto de Nóbrega. Em gravação realizada nesta quarta-feira (22), o veterano foi recebido com todas as honras nos estúdios da TV Globo e se emocionou com a homenagem feita pela produção do programa.

A clássica bancada da “Praça É Nossa” foi montada no palco do Domingão, onde personagens icônicos da atração foram lembrados. Ed Gama deu vida à inesquecível Velha Surda, e até o político corrupto — figura frequente nas esquetes da Praça — apareceu para prestar sua reverência ao mestre do humor.

Mas o que realmente arrancou lágrimas do público e do próprio Carlos Alberto foi o momento em que seus sete filhos surgiram reunidos no palco, sentados ao redor da famosa “praça”. A surpresa foi orquestrada por Luciano Huck, que conduziu a homenagem com respeito e leveza.

Carlos Alberto chegou à Central Globo de Produções ao lado de uma das filhas e da esposa, Renata Domingues. Após a gravação, ele ainda conversou com a imprensa — convidada pela própria emissora para acompanhar esse tributo mais que merecido a um dos maiores nomes da nossa televisão.

Foi um daqueles momentos raros em que o humor se encontra com a emoção — e o resultado é inesquecível.