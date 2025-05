Ex-assessor acusa Gracyanne de ter usado o personal Gilsão para se promover

A treta em torno do nome de Gracyanne Barbosa parece estar longe do fim. Depois da separação conturbada com Belo e do burburinho causado pelo envolvimento com o personal Gilson Oliveira — o Gilsão, que ficou conhecido após passar por A Fazenda — agora é o ex-assessor da musa fitness quem resolveu colocar lenha na fogueira.

Juliano Carvalho, que trabalhou durante anos com Gracyanne, vem usando as redes sociais para lamentar não só o rompimento profissional, mas também o fim da amizade com ela. Em uma publicação recente de Gilsão no Instagram, Juliano escancarou o que pensa sobre a ex-patroa.

Gracyanne Barbosa (foto: Foto reprodução internet)

“Amigo, você é luz. Aquela vagabunda te iludiu e te jogou na fornalha achando que ia se dar bem”, disparou ele nos comentários, deixando os internautas em choque. A resposta de Gilsão foi mais contida, mas não menos reveladora: “Graças a Deus você me conhece. Muito obrigado, você é benção.”

A fala de Juliano reforça o que muita gente já suspeitava nos bastidores: o envolvimento de Gracyanne com o personal teria ido além da academia — e talvez muito além do coração. Para o ex-assessor, tudo não passou de uma jogada de autopromoção.

O barraco só está começando. E, pelo visto, ainda vai render muita proteína e dedo na cara nas redes sociais.