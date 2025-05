Deborah Albuquerque explode contra Gretchen: "A cara da derrota, a cara da desgraça!"

Deborah Albuquerque não perdeu a chance de alfinetar Gretchen após a desistência da cantora no Power Couple Brasil. Durante seu programa no YouTube, a ex-Fazenda fez um desabafo recheado de deboche e ainda sugeriu que a saída da rainha do rebolado foi uma forma de mandar recado direto para o diretor da atração, Rodrigo Carelli.

“Quando ela vira pro marido e diz: ‘se o casal não for eliminado, nós vamos embora’, ela está mandando um recado pro Carelli. A gente sabe como falar com o diretor”, disparou Deborah, sugerindo que Gretchen tentou forçar uma movimentação no jogo.

Segundo Deborah, a cantora não suportou ter que dormir na sala e não aceitou ficar fora do protagonismo. “Ela se acha a maioral, a salvação, a estrela do programa”, soltou, antes de partir pra humilhação pública: “Olha como é linda a Gretchen… a cara da derrota, a cara da desgraça!”

Gretchen decidiu abandonar o reality após a eliminação de Francine e Lucas Souza — o famoso “casal Bilu”. A cantora já tinha avisado que, se Carol e Radamés não fossem eliminados, ela sairia. E foi exatamente o que fez logo após a DR.

Deborah, claro, aproveitou o momento pra cravar: Gretchen não aguenta pressão e sai do jogo quando não consegue ser o centro dos holofotes. No final das contas, o barraco foi maior fora da casa do que dentro.