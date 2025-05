Cena emocionante com Gilberto Gil no aeroporto termina em corrente de apoio para Preta Gil

Cena emocionante com Gilberto Gil no aeroporto termina em corrente de apoio para Preta GilCena emocionante com Gilberto Gil no aeroporto termina em corrente de apoio para Preta GilNa noite desta quinta-feira, 22, o aeroporto Santos Dumont, no Rio, foi palco de um momento inesperado e comovente. Gilberto Gil e a esposa, Flora Gil, faziam check-in para embarcar quando começaram uma chamada de vídeo com Preta Gil, que segue internada nos Estados Unidos tratando um câncer.



A cena chamou a atenção de quem estava por perto. Fãs e paparazzi rapidamente reconheceram o casal e se aproximaram — mas o que parecia ser só mais um flagra virou um momento de união e carinho. Sensível ao ambiente, Flora Gil convidou todos que estavam por ali para participarem de uma corrente de boas energias para Preta.

“Vamos mandar força pra Preta! Energia positiva pra ela!”, disse Flora, emocionada. E o grupo respondeu à altura: “Força, Preta! Estamos com você!”

O registro exclusivo foi feito pelo perfil @paparazziandofamosos, que capturou a delicadeza da cena. Mais do que uma imagem, foi um lembrete de que a solidariedade ainda existe — mesmo num saguão de aeroporto.