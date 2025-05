Virgínia Fonseca vira rainha da Grande Rio e já visita o barracão: "Quero me entregar de verdade"

Virgínia Fonseca agora é oficialmente a nova rainha de bateria da Grande Rio. A confirmação veio na última quinta-feira, e a influenciadora já foi recebida com festa no barracão da escola, na Cidade do Samba, no Rio.

Animada, Virgínia passeou entre as alegorias que estão sendo desmontadas e transformadas para o próximo carnaval, e se encantou com o processo por trás da magia da avenida. “É tudo muito grandioso. Eu quero me entregar de verdade à escola, participar de tudo e conquistar o carinho da comunidade”, disse.

A influenciadora também prometeu presença ativa nos eventos da agremiação e garantiu que vai honrar a tradição deixada por Paolla Oliveira. A Grande Rio aposta na popularidade de Virgínia para manter o brilho da escola na Marquês de Sapucaí — e, pelo jeito, ela está pronta pra fazer bonito.