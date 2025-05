Vale Tudo: Taís Araújo abre espaço e ouve verdades do público sobre Raquel

Taís Araújo resolveu dar voz ao público e abriu uma caixinha de perguntas no Instagram para saber o que os fãs realmente pensam de Raquel, sua personagem em Vale Tudo. E a galera não teve papas na língua — mas respeitou o pedido da atriz: sinceridade com carinho.

Raquel, que é mãe da vilã Maria de Fátima — vivida por Bella Campos — tem dividido opiniões, e os comentários mostram isso com bom humor, crítica e até torcida por casais improváveis. “Podem dizer o que vocês pensam, mas com carinho”, escreveu Taís. Dito e feito.

Teve seguidor dizendo que a personagem parece triste o tempo todo, outro pedindo um romance lésbico com Aldeíde só pela inteligência do casal. E claro, teve quem surtasse com a confusão amorosa da trama: “Acorda, Raquel! Julinha não existe! Maria de Fátima tá com o César!”, escreveu uma seguidora indignada.

Entre desabafos, memes e torcida, um comentário resumiu bem o espírito da coisa: “Raquel, seja coerente com o que você fala! Ninguém muda magicamente da água pro vinho… vigia, irmã!”

Taís ouviu tudo com bom humor — e deixou claro que, pelo visto, o público tá mesmo assistindo com gosto. E julgando com gosto dobrado.